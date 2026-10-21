Жүлде қоры – 30 млн теңге: Тәуелсіздіктің 35 жылдығына орай патриоттық әндер байқауы жарияланды
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында республикалық патриоттық әндер байқауы жарияланды. Байқау Отан, туған жер және ел бірлігі тақырыбындағы жаңа туындыларды танытуға, талантты авторларды анықтауға және заманауи патриоттық әндер қорын толықтыруға бағытталады.
Байқауға еліміздің барлық өңірінен ақындар мен композиторлар, соның ішінде шығармашылық жолын енді бастаған авторлар қатыса алады. Бұған дейін жарияланбаған және орындалмаған әндер қабылданады.
Байқау үш бағыт бойынша өтеді. Олар: салтанатты патриоттық әндер, лирикалық патриоттық әндер және заманауи патриоттық әндер. Қатысушылар бір немесе бірнеше бағыт бойынша шығарма ұсына алады.
Туындыларды композиторлар, ақындар мен музыка мамандарынан құралған сарапшылар кеңесі бағалайды. Сарапшылар баға беруде әннің әуені, мәтінінің сапасы, авторлық идеясының тың болуы және тыңдарманға әсерін негізге алады.
Сарапшылар кеңесінің мүшесі, ақын Қалқаман Сариннің айтуынша, байқау Отан мен ұлттық болмыс тақырыбын арқау ететін әрі тыңдарман көңілінен шығатын әндердің жазылуын көздейді.
Байқаудың жалпы жүлде қоры – 30 млн теңге. Қаражатты демеушілер бөлген. Жүлделер төмендегідей белгіленген:
• Бас жүлде – 6 млн теңге;
• I орын – әрқайсысы 4 млн теңгеден үш жүлде;
• II орын – әрқайсысы 3 млн теңгеден үш жүлде;
• III орын – әрқайсысы 1 млн теңгеден үш жүлде.
Өтінімдер 2026 жылғы 5 желтоқсанға дейін khabar.kz/konkurs сайтында қабылданады. Жеңімпаздар Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні қарсаңында жарияланады.
Жобаның бас ақпараттық серіктесі – «Хабар» агенттігі» АҚ.
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