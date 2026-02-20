Қызғаныш қасіретке ұласты: Қостанай облысында ер адам әйелі мен ұлын өлтірді
Ер адам қызғаныштан әйелін және баласын өлтірген.
Қостанай облысы Аманқарағай ауылы тұрғынына қатысты қылмыстық іс мамандандырылған ауданаралық сотта қаралды. Ол екі адамды, оның ішінде алдын ала кәмелетке толмаған ұлын өлтіргені үшін айыпталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сот анықтағандай, 2025 жылғы 29 қыркүйекте сотталушы түнде үйде отырып, әйеліне деген қызғаныш сезімін бастан кешіріп, пышақпен қаруланған. Әйелінің бөлмесіне бара жатқанда, ол кездейсоқ кәмелетке толмаған ұлын оятқан, ұлы оны тоқтатуға әрекет жасаған. Нәтижесінде әкесі балаға бірнеше пышақ жарақатын салған.
Зардап шеккен әйел оянып, ұлын қорғауға тырысқан, бірақ оған да пышақпен шабуыл жасалған. Нәтижесінде сотталушының әйелі мен ұлы алған жарақаттарынан сол жерде қаза тапқан.
Мемлекеттік айыптаушы жазаны өмір бойына бас бостандығынан айыру түрінде тағайындауды сұрады, себебі құрбан болғандардың бірі – сотталушының кәмелетке толмаған ұлы.
Зардап шеккендер, оның ішінде анасы және туыстары, қылмыстың ауырлығына қарамастан, ер адамға рақымшылық көрсетуді өтінді. Ал сотталушы өз кінәсін жартылай мойындап, өлтіргісі келмегенін және әрекетін шок күйінде жасағанын айтқан.
Сот сотталушының тұлғасын және жасаған қылмыстың қоғамға қауіптілігін бағалап, оны өте қатаң қауіпсіздік жүйесіндегі қылмыстық атқару мекемесінде өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті.
Бұған дейін Түркістанда ер адам әйелін ұрлап әкетіп, психиатриялық ауруханаға күштеп жатқызған еді.
Ең оқылған:
- Абай облысында жол апатынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды
- Алматыда балабақшалар ЖИ платформаларына қосылады
- Астанадағы гимнастшы қыздарға қатысты дау: Министрлік мәлімдеме жасады
- The Telegraph: Бозжыра әлемдегі ең үздік 10 шөлдің қатарына енді
- 1 сәуірден бастап коммуналдық тариф бағасы өзгере ме? – министрлік жауабы