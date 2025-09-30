Аяз, тұман, көктайғақ: 14 обылста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 1 қазан күні Қазақстанның 14 облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еліміздің батыс өңірлерінде – Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында және Маңғыстауда қатты жел соғып, өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Кей жерлерде аяз байқалады.
Алматы, Жетісу, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аудандарында қар аралас қатты жаңбыр жауады. Алматыда таңертең және түстен кейін нөсерлі жаңбыр күтіледі, Талдықорғанда да жауын-шашын мол болады.
Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында жаңбырмен бірге қар жауып, көктайғақ болуы ықтимал. Кей аудандарда тұман түседі. Петропавлда қар аралас жауын-шашын күтілсе, Орал мен Атырауда түнде 3 градусқа дейін аяз байқалады.
Синоптиктердің айтуынша, еліміздің орталық және шығыс бөліктерінде желдің екпіні 2-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Бұл жағдай тұрғындардың күнделікті қозғалысына, жол қозғалысы мен шаруашылық жұмыстарына қиындық келтіруі ықтимал.
Мамандар тұрғындарды ауа райы болжамын ескеріп, барынша сақтық танытуға шақырады.