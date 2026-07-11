Аяна Болатбекқызы жеңіл атлетикадан Азия чемпионатының финалында өнер көрсетті
Отандасымыз 800 метрге жүгіру сайысында ел намысын қорғады.
11 Шілде 2026, 04:23
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11 Шілде 2026, 04:2311 Шілде 2026, 04:23
110Фото: ҰОК
Отандасымыз 800 метрге жүгіру сайысында ел намысын қорғады.
Аяна ақтық сында 2:11.35 уақыт көрсеткішімен алтыншы орынға табан тіреді.
ҚР ҰОК мәліметінше, алтын медальді өзбекстандық Джонбиби Хукмова жеңіп алды - 2:08.41. Екінші орынға Куруми Сугурэ (Жапония) ие болды - 2:09.42. Үндістандық Бхумешвори Деви Хуйдром үздік үштікті түйіндеді - 2:10.20.
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