Ауыл шаруашылығы министрлігі қарбызды қашан жеген қауіпсіз екенін айтты
Вице-министр қарбызды тұтынуға ең қолайлы кезеңді атады.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Үкіметтегі брифингте журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып, қарбызды тұтынудың ең қауіпсіз кезеңін атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, бақша дақылдарын өсіру технологиясы төрт кезеңнен тұрады: үлдірдің астында өсірілетін ерте өнім, орта мерзімде пісетін өнім, кеш өнім және шетелден жыл бойы жеткізілетін өнім.
Елімізде өсірілетін өнімге келсек, қарбызды тұтынудың ең қауіпсіз кезеңі – шілденің соңы мен қыркүйек айының аралығы. Осы уақытта өнім әртүрлі тыңайтқыштар мен өсу стимуляторларын қолданбай, табиғи жолмен піседі. Әсіресе балаларға ерте піскен қарбызды жеуден әзірге бас тартқан дұрыс. Бұл – сарапшы ретіндегі жеке пікірім, – деді вице-министр.
Ол сонымен қатар шетелден әкелінетін барлық жеміс-көкөніс өнімдері қауіпсіздік талаптарына сай тексерілетінін айтты. Фитосанитарлық талаптар тұрғысынан мұндай өнімдер қауіпсіз деп есептеледі.
Сонымен бірге санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мәселесі де өзекті болып қала береді.
Химиялық заттар шамадан тыс қолданылған жағдайда олардың қалдық мөлшері өнім құрамында сақталып, азаматтардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
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