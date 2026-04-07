Атырау қаласында қоқыс полигонында болған өрт толықтай сөндірілді. Өрттің аумағы шамамен 2500 шаршы метрді құрады. Тұрғындар мен инфрақұрылым нысандарына қауіп төнген жоқ, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атырау облысының жедел қызметтері өртті толықтай жойып, оның полигон аумағынан тыс таралуына жол бермеді.
Атырауда қоқыс полигонындағы өрт толық сөндірілді. 2500 шаршы метр аумақты шарпыған тілсіз жауға 65 адам мен 35 техника жұмылдырылды.
Бүгiн 2026, 19:26
