Атырауда бес метр биіктіктен құлаған жұмысшы комаға түсті
Атырауда бес метр биіктіктен құлаған жұмысшы комаға түсті
18 Қазан 2026, 01:36
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18 Қазан 2026, 01:3618 Қазан 2026, 01:36
160Фото: unsplash.com
1984 жылы туған ер адам ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілген.
Дәрігерлердің мәліметінше, науқаста церебралды жеткіліксіздік пен жұлын шогы анықталған. Қан айналымы тұрақсыз болғандықтан, оны қолдау үшін арнайы дәрілік препараттар қолданылып жатыр.
Оқиғаға байланысты Атырау стансасындағы көлік полициясы еңбек қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады.
Еңбек инспекциясы жазатайым оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрылатынын хабарлады.
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