Атырау мұнай өңдеу зауытында өрт шықты

Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

25 Тамыз 2026, 14:06
АВТОР
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видеодан алынған кадр 25 Тамыз 2026, 14:06
25 Тамыз 2026, 14:06
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Фото: видеодан алынған кадр

25 тамызда сағат 12:35-те «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-нің жабық типтегі механикалық тазарту құрылыстарының тұндырғышында мұнай шламы тұтанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Зауыттың мәліметінше, оқиға кезінде нысанда ешқандай жұмыс жүргізілмеген. Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Зауыт штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр.

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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