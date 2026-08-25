Атырау мұнай өңдеу зауытында өрт шықты
Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
25 Тамыз 2026, 14:06
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25 Тамыз 2026, 14:0625 Тамыз 2026, 14:06
104Фото: видеодан алынған кадр
25 тамызда сағат 12:35-те «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-нің жабық типтегі механикалық тазарту құрылыстарының тұндырғышында мұнай шламы тұтанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зауыттың мәліметінше, оқиға кезінде нысанда ешқандай жұмыс жүргізілмеген. Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Зауыт штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр.
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