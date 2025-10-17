Астанадағы Жайлы мектептердің бірі қазақ тілін өзгеше сипатта ұлықтады

Астана қаласындағы №112 мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні апталығы өз мәресіне жетті. «Таза, терең, өткір, күшті, кең тілім!» тақырыбымен өткен апталықтың басты мақсаты – өскелең ұрпақты халықтың рухани мұрасына тарту, ана тілі мен ұлттық әдебиетке деген құрмет пен сүйіспеншілікті қалыптастыру болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Апталықтың ашылу салтанаты жоғары деңгейде ұйымдастырылып, оқушылар мен ұстаздар тіліміздің байлығын, көркемдік қуатын және оның ұлт рухының ажырамас бөлігі екенін дәріптеді. Іс-шараны қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері ұйымдастырып, әр күнге мазмұнды бағдарламалар әзірледі.
Апталық барысында оқушылар ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шығармаларын орындап, «Ескендір» поэмасынан сахналық көрініс қойды. Сонымен қатар, қазақтың күй өнері мен поэзиясы бірге өріліп, ұлттық мәдениеттің бай мұрасын насихаттауға бағытталған композициялар ұсынылды.
6–8 сынып оқушыларының өнері ерекше атап өтілді. 8 «Б» сынып оқушысы Мерей Амангелді Абай шығармасынан үзінді оқыса, 8 «З» сынып оқушысы Айзере Болат «Ер Тұран» күйін орындады. Ал 6 «Г» сыныбы Қазыбек бидің тарихи бейнесін сахналап, көрермен ықыласына бөленді.
Апталықтың ең әсерлі сәттерінің бірі – «Рухыңмен асқақтай бер, Қазақ елі!» атты кездесу кеші болды. Оған руханият және өнер жанашыры, ақын әрі сазгер Мәриям Алғалиқызы қатысты. Ақынмен өткен шығармашылық сұхбатта оқушылар поэзия мен саз өнерінің байланысы туралы тың мәлімет алды. Мәриям Алғалиқызы өзінің авторлық туындылары – «Анам маған үлкенді сыйла деген», «Кейде ойлаймын», «Қазақстан» және «Қазақтай ел қайда?» әндерінің шығу тарихымен бөлісті.
Кездесуде оқушылар ақынға сұрақтар қойып, оның шығармашылығына қызығушылық танытты. Кеш соңында мектеп директоры Қайырлы Қалибекұлы ақынға алғыс айтып, оның ұлттық әдебиет пен мәдениетке қосқан үлесін атап өтті.
Апталық аясында өткен 5-сыныптар арасындағы «Тіл қазына» сайысы да ерекше қызығушылық тудырды. Байқау нәтижесінде 1-орынды 5 «Б» сыныбы, 2-орынды 5 «А» сыныбы, 3-орынды 5 «Ә» сыныбы иеленді. Арнайы номинациялар да табысталды: «Тіл шебері» – 5 «В», «Тапқырлар тобы» – 5 «F», «Белсенді сынып» – 5 «Д», «Шығармашылық көзқарас» – 5 «Г» сыныбы. Сайысты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері ұйымдастырды.
Салтанатты жабылу рәсімінде үздік оқушылар марапатталып, белсенді қатысушыларға алғыс хаттар мен дипломдар табысталды. Іс-шара соңында оқушылар Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін бірге орындап, апталықтың рухани нүктесін қойды.
Мектеп ұжымы бұл апталықтың жас ұрпақтың бойына ана тіліне деген сүйіспеншілік пен ұлттық мақтаныш сезімін дарытқанын атап өтті. «Тілге құрмет – елге құрмет» ұранымен өткен бұл апталық шәкірттер үшін рухани өрлеу мен өнер мерекесіне айналды.
Әсел Мұратбекқызы