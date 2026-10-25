Астанадағы тұрғын үй кешенінде болған өрттен 4 адам құтқарылды
Өрт салдарынан зардап шеккендер жоқ.
25 Қазан 2026, 13:07
БӨЛІСУ
25 Қазан 2026, 13:0725 Қазан 2026, 13:07
104Фото: pixabay.com
Есіл ауданындағы Мәңгілік Ел даңғылында орналасқан 18 қабатты тұрғын үй кешенінің 14-қабатындағы пәтерден өрт шықты. Пәтердегі үй заттары мен жиһаз тұтанған. Өрт 25 шаршы метр аумақты шарпыды.
Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері құтқару маскаларын пайдаланып, төрт адамды, оның ішінде екі баланы аман алып шықты.
Өрт толық сөндірілді.
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