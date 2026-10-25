Астанадағы тұрғын үй кешенінде болған өрттен 4 адам құтқарылды

Өрт салдарынан зардап шеккендер жоқ.

25 Қазан 2026, 13:07
АВТОР
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pixabay.com 25 Қазан 2026, 13:07
25 Қазан 2026, 13:07
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Фото: pixabay.com

Есіл ауданындағы Мәңгілік Ел даңғылында орналасқан 18 қабатты тұрғын үй кешенінің 14-қабатындағы пәтерден өрт шықты. Пәтердегі үй заттары мен жиһаз тұтанған. Өрт 25 шаршы метр аумақты шарпыды.

Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері құтқару маскаларын пайдаланып, төрт адамды, оның ішінде екі баланы аман алып шықты.

Өрт толық сөндірілді.

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