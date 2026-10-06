Астанада Тоқаев пен Оман Сұлтанының келіссөздері басталды
6 Қазан 2026, 12:08
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6 Қазан 2026, 12:086 Қазан 2026, 12:08
149Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
Тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты ресми қарсы алу рәсімі өтті. Бұшл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Салтанатты іс-шара барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хайсам бен Тариқ Әл Саид бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, Президент оркестрі Қазақстан мен Оманның әнұрандарын шырқады.
Бұдан соң мемлекеттер басшыларының келіссөзі басталды.
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