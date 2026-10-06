Астанада Тоқаев пен Оман Сұлтанының келіссөздері басталды

6 Қазан 2026, 12:08
АВТОР
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©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков 6 Қазан 2026, 12:08
6 Қазан 2026, 12:08
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Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты ресми қарсы алу рәсімі өтті. Бұшл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Салтанатты іс-шара барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хайсам бен Тариқ Әл Саид бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. 

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң, Президент оркестрі Қазақстан мен Оманның әнұрандарын шырқады.

Бұдан соң мемлекеттер басшыларының келіссөзі басталды.

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