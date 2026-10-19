Астанада Tesla көлігімен соқтығысқан жүк көлігі көпірден құлап кетті
71 жастағы жүргізуші ауруханаға жеткізілді. Апатқа Tesla жүргізушісінің жол бермеуі себеп болған.
19 Қазан 2026, 21:55
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19 Қазан 2026, 21:5519 Қазан 2026, 21:55
131Фото: Астана қаласы ПД
Ведомствоның мәліметінше, 19 қазанда елорданың айналма жолында Tesla көлігі мен ассенизатор жүк көлігі соқтығысқан.
Tesla көлігін басқарған 49 жастағы әйел көпірге көтерілетін жолайрықпен келе жатып, басты жолмен қозғалып келе жатқан жүк көлігіне жол бермегені анықталды. Салдарынан көліктер соқтығысып, жүк көлігі жол қоршауын бұзып, көпірден құлап кеткен, – деп мәлімдеді полиция.
71 жастағы жүк көлігінің жүргізушісі қажетті медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып, тексеру жүргізіліп жатыр.
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