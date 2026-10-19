Астанада көмірді қайдан және қаншаға сатып алуға болады? 

Астанада тұрғындар үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейді.

19 Қазан 2026, 12:27
АВТОР
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Астана қаласы әкімдігі 19 Қазан 2026, 12:27
19 Қазан 2026, 12:27
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Фото: Астана қаласы әкімдігі

Астанада тұрғындар үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейді. Отынды сегіз компания сатады. Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады.

Көмір сату орындары мына мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі, 4/1; Герцен көшесі, 6/2; Көктал көшесі, 28/2; Мақат көшесі, 40; Жамбыл Жабаев көшесі, 76; Дулатов көшесі, 182/1; Мақат көшесі, 4/1; 70-өткел, №9А; 2-ЖЭО; 101-көше, 30Б; Литейная көшесі, 44; Көктал көшесі, 28; Герцен көшесі, 6Б.

Бір тонна көмірдің орташа бағасы:

Шұбаркөл – 19 500 теңге;
Қаражыра – 18 800 теңге;
Майкөбе – 16 800 теңге.

Көмірдің бар-жоғын, қорын және бағасын 109 жедел желісіне қоңырау шалып нақтылай аласыз. 

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