Астанада биік шөптің арасында адасып кеткен екі бала табылды
11 және 14 жастағы жасөспірімдерді іздеуге 200-ден астам адам жұмылдырылды. Балалар ата-анасына тапсырылды.
Астананың шетіндегі далалы жерде адасып кеткен 11 және 14 жастағы екі жасөспірім табылды. Оларды іздеуге 200-ден астам адам қатысты.
18 қазан күні кешке полицияға балалардың жоғалғаны туралы хабар түскен. Жасөспірімдер бейтаныс жерде бағытынан жаңылып, өздігінен шыға алмай қалғанын айтқан.
Алдын ала мәлімет бойынша, балалар қалаға қарай бет алған кезде биік шөп пен қалың өсімдік өскен аумақтан өтпек болған. Алайда жолдан адасып кеткен.
Іздестіру жұмыстарына полиция қызметкерлері, Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері, Ұлттық ұлан әскери қызметшілері мен еріктілер қатысқан. Операцияға іздестіру-құтқару иті мен арнайы техника да жұмылдырылған. Қатысушылар айналадағы аумақты және балалар болуы мүмкін жерлерді тексерген.
Нәтижесінде екі жасөспірім де табылып, ата-анасына тапсырылды.
Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін заңды өкілі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Оқиғадан кейін полиция қызметкерлері балалармен профилактикалық әңгіме жүргізді. Оларға ересектердің еріп жүруінсіз бейтаныс жерлерге бармаудың, сондай-ақ жоспарлары мен жүретін бағыты туралы ата-анасына алдын ала хабарлаудың маңызы түсіндірілді.
Полиция ата-аналарды балалардың қайда жүргенін бақылап, оларға қауіпсіздік ережелерін үнемі ескертіп отыруға шақырды.
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