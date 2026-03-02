Астанада балалар лифт ішінде қалып қойды
Лифт ішінде қалып қойған балалар құтқарылды.
Бүгiн 2026, 09:22
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:22Бүгiн 2026, 09:22
101Фото: ©BAQ.KZ архиві
ТЖМ құтқарушылары лифт ішінде қалып қойған балаларға көмектесті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астана қаласының 112 қызметіне Сарыарқа ауданы Ш.Қосшығұлұлы көшесінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйдің бірінің лифт ішінде балалар қалып қойғаны туралы хабарлама келіп түскен.
Шақырту орнына келген ТЖМ жедел-құтқару жасағының құтқарушылары механикаландырылмаған қол құралының көмегімен кабинаның есігін ашып, іште қалған 2016 және 2022 жылы туған екі баланы шығарды, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
Ең оқылған:
- Иран Али Хаменеидің қазасын ресми түрде растады
- Трамп Иранмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі артқанын мәлімдеді
- Наурыз айында елімізде ауа райы қандай болады?
- Қытай Иранға жасалған соққылар мен Әли Хаменейдің қазасына қатысты қатаң мәлімдеме жасады
- Шиеленіс күшейіп келеді: Иран төңірегіндегі эскалация өңірге қалай әсер етуде