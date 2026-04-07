Астанада Astana IT University базасында Киберқауіпсіздік академиясы ашылды
Киберқауіпсіздік саласындағы білім беру бастамалары ұлттық сараптаманы қалыптастыруға және критикалық инфрақұрылымды қорғауды күшейтуге бағытталған.
Бұл - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мен халықаралық Palo Alto Networks компаниясының қатысуымен жүзеге асқан білім беру жобасы, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Академияның іске қосылуы кибершабуылдардың артуы және жасанды интеллекттің кеңінен енгізілуі жағдайында мамандар даярлауға бағытталған жүйелі жұмыстың бір бөлігі болды. Қазіргі таңда киберқауіпсіздік бағытындағы білім беру бағдарламалары елдің бес жетекші жоғары оқу орнын қамтиды. Сонымен қатар мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордан 30-дан астам инженер халықаралық стандарттарға сай кәсіби даярлықтан өткен.
Кадр даярлау және цифрлық тұрақтылық
Ведомство мәліметінше, киберқауіпсіздік саласындағы білім беру бастамалары ұлттық сараптаманы қалыптастыруға және критикалық инфрақұрылымды қорғауды күшейтуге бағытталған.
Бұл тек мамандарды оқытумен шектелмейді. Сонымен қатар қазіргі заманғы сын-қатерлерге – кибершабуылдардан бастап жасанды интеллектіні қолдануға байланысты тәуекелдерге дейін – төтеп бере алатын тұрақты цифрлық экожүйе қалыптастыру көзделіп отыр.
Халықаралық серіктестік кеңеюде
Академия Қазақстанның Palo Alto Networks компаниясымен ынтымақтастығының бір бөлігі болып табылады. Бұл әріптестік білім беру жобаларын, тәжірибе алмасуды және киберқауіпсіздік саласындағы заманауи шешімдерді енгізуді қамтиды.
Атап айтқанда, мемлекеттік органдарда соңғы құрылғыларды қорғау технологияларын (XDR), киберқауіпсіздік орталықтарын автоматтандыруды және бұлттық шешімдерді (SASE) сынақтан өткізу бойынша пилоттық жобалар іске асырылып жатыр.
Ұзақ мерзімді жоспарлар
Ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиевтің Palo Alto Networks делегациясымен кездесуінде талқыланды.
Тараптар өзара іс-қимылдың аралық нәтижелерін қорытындылап, алдағы бес жылға арналған жоспарларды белгіледі. Оның ішінде білім беру бағдарламаларын дамыту, технологиялық шешімдерді енгізу және киберқауіпсіздік саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бар.
Күтілгендей, мұндай бастамалар Қазақстанның цифрлық тұрақтылығын нығайтып, жаһандық киберқауіптер жағдайында деректерді қорғау деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада бизнес, мемлекеттік сектор және киберқауіпсіздік сарапшыларын біріктірген Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation атты салалық IT-конференция басталған болатын.
