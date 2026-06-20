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  • Астанада арнайы тактикалық оқу-жаттығу өтеді: қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі

Астанада арнайы тактикалық оқу-жаттығу өтеді: қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі

Оқу-жаттығу кезінде Индустриялық парк аумағында қозғалысқа уақытша шектеу қойылады.

Бүгiн 2026, 18:41
АВТОР
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ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 18:41
Бүгiн 2026, 18:41
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Фото: ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің баспасөз қызметі

21 маусым күні Астанада күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ведомствоаралық кешенді арнайы-тактикалық оқу-жаттығу өтеді.

Бұл туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Іс-шара сағат 08:00-ден 15:00-ге дейін елордадағы №1 индустриялық парк аумағында ұйымдастырылады.

Оқу-жаттығу барысында Индустриялық парк аумағында автокөліктер мен жаяу жүргіншілер қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

Осыған байланысты қала тұрғындары мен қонақтарынан өткізіліп жатқан іс-шараға түсіністікпен қарау, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау, тек ресми ақпарат көздеріне сену және жалған ақпарат таратпау сұралады, - делінген хабарламада.

Жаттығудың мақсаты – күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күштер мен құралдардың өзара іс-қимылын пысықтау.

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