Астанада арнайы тактикалық оқу-жаттығу өтеді: қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі
Оқу-жаттығу кезінде Индустриялық парк аумағында қозғалысқа уақытша шектеу қойылады.
21 маусым күні Астанада күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ведомствоаралық кешенді арнайы-тактикалық оқу-жаттығу өтеді.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Іс-шара сағат 08:00-ден 15:00-ге дейін елордадағы №1 индустриялық парк аумағында ұйымдастырылады.
Оқу-жаттығу барысында Индустриялық парк аумағында автокөліктер мен жаяу жүргіншілер қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Осыған байланысты қала тұрғындары мен қонақтарынан өткізіліп жатқан іс-шараға түсіністікпен қарау, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау, тек ресми ақпарат көздеріне сену және жалған ақпарат таратпау сұралады, - делінген хабарламада.
Жаттығудың мақсаты – күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күштер мен құралдардың өзара іс-қимылын пысықтау.
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