Астанада 26-27 қыркүйекте Космонавтар көшесінің бір бөлігі жабылады

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту үшін уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.

26 Қыркүйек 2026, 02:22
АВТОР
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pixabay 26 Қыркүйек 2026, 02:22
26 Қыркүйек 2026, 02:22
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Фото: pixabay

Астанада Космонавтар көшесінің Алпамыс батыр көшесінен Қабанбай батыр даңғылына дейінгі бөлігі жол жөндеу жұмыстарына байланысты 26 және 27 қыркүйекте толық жабылады.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысындағы уақытша өзгерістерді ескеру ұсынылады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту үшін уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.

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