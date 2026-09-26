Астанада 26-27 қыркүйекте Космонавтар көшесінің бір бөлігі жабылады
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту үшін уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.
26 Қыркүйек 2026, 02:22
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26 Қыркүйек 2026, 02:2226 Қыркүйек 2026, 02:22
98Фото: pixabay
Астанада Космонавтар көшесінің Алпамыс батыр көшесінен Қабанбай батыр даңғылына дейінгі бөлігі жол жөндеу жұмыстарына байланысты 26 және 27 қыркүйекте толық жабылады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысындағы уақытша өзгерістерді ескеру ұсынылады.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту үшін уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.
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