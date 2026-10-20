Астанада 12 автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгертілді

Автобус бағыттарының өзгерістері тек уақытша ғана.

20 Қазан 2026, 07:10
АВТОР
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gov/kz 20 Қазан 2026, 07:10
20 Қазан 2026, 07:10
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Фото: gov/kz

Астанада 12 автобус маршрутының қозғалыс сызбасына уақытша өзгерістер енгізілді.

Өзгерістер №15, 15А, 26, 27, 28, 35, 58, 84, 60А, 60Б, 314 және 502 автобус маршруттарына қатысты, – деп жазылған City Transportation Systems компаниясының хабарламасында. 

Жаңартылған қозғалыс сызбалары City Transportation Systems компаниясының Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында жарияланған.

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