Астанада 12 автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгертілді
Автобус бағыттарының өзгерістері тек уақытша ғана.
20 Қазан 2026, 07:10
БӨЛІСУ
20 Қазан 2026, 07:1020 Қазан 2026, 07:10
63Фото: gov/kz
Астанада 12 автобус маршрутының қозғалыс сызбасына уақытша өзгерістер енгізілді.
Өзгерістер №15, 15А, 26, 27, 28, 35, 58, 84, 60А, 60Б, 314 және 502 автобус маршруттарына қатысты, – деп жазылған City Transportation Systems компаниясының хабарламасында.
Жаңартылған қозғалыс сызбалары City Transportation Systems компаниясының Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында жарияланған.
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