Астана су қоймасында толқын үш адамды алып кетті: құтқарушылар жедел көмекке келді
Қатты желден SUP-тақтаймен жүзіп жүрген үш адам жағалаудан алыстап кеткен. Рейд барысында олар құтқарылып, судағы қауіпсіздік ережесін бұзған 13 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
2 Тамыз 2026, 17:22
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2 Тамыз 2026, 17:222 Тамыз 2026, 17:22
38Фото: ©BAQ.KZ/Арман Мухатов
Сонымен қатар профилактикалық іс-шаралардың қорытындысы бойынша су айдындарындағы қауіпсіздік талаптарын бұзған 13 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Рейдті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері полициямен бірлесіп өткізді. Ведомство Астана су қоймасында суға түсуге тыйым салынғанын еске салып, тұрғындарды қатты жел кезінде суға шықпауға және тек ресми түрде рұқсат етілген демалыс орындарын таңдауға шақырды.
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