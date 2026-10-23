Астана мен Қазан арасында тікелей рейс ашылады

27 қазаннан бастап ресейлік Nordwind әуе компаниясы Астана – Қазан рейсін іске қосады.

23 Қазан 2026, 23:58
АВТОР
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planespotters.net 23 Қазан 2026, 23:58
23 Қазан 2026, 23:58
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Фото: planespotters.net
Рейстер аптасына екі рет, сейсенбі және жұма күндері Boeing 737 ұшағымен орындалады.
 
Жаңа әуе қатынасының ашылуы Қазақстан астанасы мен Ресейдің ірі мәдени, білім беру және іскерлік орталықтарының бірі саналатын Қазан қаласы арасындағы мүмкіндіктерді арттырады, – деп хабарлады Нұрсұлтан Назарбаев әуежайының баспасөз қызметі.

Жолаушылар Татарстан қаласы Қазаннан Астанаға және Астанадан Қазанға тікелей рейстермен ұша алады.

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