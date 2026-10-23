Жолаушылар Татарстан қаласы Қазаннан Астанаға және Астанадан Қазанға тікелей рейстермен ұша алады.
Астана мен Қазан арасында тікелей рейс ашылады
27 қазаннан бастап ресейлік Nordwind әуе компаниясы Астана – Қазан рейсін іске қосады.
23 Қазан 2026, 23:58
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23 Қазан 2026, 23:5823 Қазан 2026, 23:58
120Фото: planespotters.net
Рейстер аптасына екі рет, сейсенбі және жұма күндері Boeing 737 ұшағымен орындалады.
Жаңа әуе қатынасының ашылуы Қазақстан астанасы мен Ресейдің ірі мәдени, білім беру және іскерлік орталықтарының бірі саналатын Қазан қаласы арасындағы мүмкіндіктерді арттырады, – деп хабарлады Нұрсұлтан Назарбаев әуежайының баспасөз қызметі.
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