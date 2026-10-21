Асқар Омаров Қошановтың кеңесшісі болып тағайындалды
21 Қазан 2026, 15:22
БӨЛІСУ
21 Қазан 2026, 15:2221 Қазан 2026, 15:22
175
Орталық коммуникациялық қызметінің экс-директоры Асқар Омаров Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл ақпаратты Қазақстан Халық Кеңесінің баспасөз қызметі растады.
Асқар Омаров 1976 жылғы 30 маусымда Алматы қаласында дүниеге келген. Әр жылдары мемлекеттік қызметтер атқарған. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрі, сондай-ақ Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің директоры қызметтерін атқарған.
Ең оқылған:
- Қазақстанда биыл қыс қандай болады? Синоптиктер болжам жасады
- Қазақстанда ұсталған ресейлік рэпер Navai-ге қатысты іс тоқтатылды: Полиция тың мәліметті жариялады
- Каспий жағалауынан 170-тен астам бекіре балығының өлексесі табылды
- Президент Жолдауын қашан жариялайтынын жеткізді
- Астанада мешітке кіріп, ұрлық жасаған күдікті ұсталды