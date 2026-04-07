Artemis II: Айды айналып, енді Жерге бет бұрды – тағы не белгілі?
NASA-ның Artemis II миссиясы аясында астронавтар адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған қашықтыққа ұшып, Айды айналып өтіп, Жерге қайту бағытына түсті.
Миссия барысында экипаж Айдың арғы бетіне дейін жетіп, бұған дейін адам көзі көрмеген көріністерді тамашалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл – Apollo program дәуірінен кейінгі NASA-ның Айға қайта оралуындағы алғашқы маңызды қадам. Сарапшылардың бағалауынша, бұл миссия алдағы екі жыл ішінде Айдың оңтүстік полюсіне адам түсіруге негіз қалайды.
Ғарыш сапары тек ғылыми зерттеулермен шектелмей, ерекше астрономиялық құбылыстармен де есте қалды. Экипаж толық күн тұтылуын бақылап, сонымен қатар Меркурий, Венера, Марс және Сатурн планеталарын ашық ғарыштан тамашалады. Бұдан бөлек, Apollo 12 mission және Apollo 14 mission қону аймақтары да көзге шалынды.
Artemis II миссиясы тағы бір тарихи рекорд орнатты. NASA-ның «Orion» капсуласы Жерден 406 771 шақырым қашықтыққа дейін жетіп, Apollo 13 mission миссиясының рекордын жаңартты.
Канадалық астронавт Джереми Хансен әсерін жасыра алмады.
Қазір Айдан жалаң көзбен көріп тұрған дүниелер таңғалдырады. Бұл – сөзбен жеткізу мүмкін емес әсер, – деді ол.
Еске салайық, миссия алдында «Apollo-13» экипажының командирі Джим Ловелл астронавтарға арнайы үндеу жолдаған.
Менің ескі мекеніме қош келдіңіздер. Бұл – тарихи күн. Қаншалықты бос емес болсаңыздар да, осы көріністен ләззат алуды ұмытпаңыздар, – деген болатын ол.
Artemis II экипажы тарихи сабақтастық белгісі ретінде «Apollo-8» миссиясының жамауын өздерімен бірге алып шықты.
Миссия барысында астронавтар Айды жеті сағат бойы бақылап, ондаған нысанды зерттеді. Қуатты камералар арқылы кратерлер мен геологиялық ерекшеліктер түсірілді. Тіпті кей сәттерде астронавтар эмоциясын жасыра алмай, көз жасына ерік берген.
Мұнда керемет көрініс. Бұл – ерекше сезім, – деді миссия командирі Рид Уайзман.
Ұшу барысында экипаж Ай бетіне ең жақын қашықтыққа дейін жетіп, Жерден ең алыс нүктеге шықты. Байланыс уақытша үзілген сәтте олар максималды жылдамдыққа жетіп, кейін қайтадан Жерге бағыт алды.
Artemis II миссиясы шамамен 10 күнге созылып, Тынық мұхитына қонуымен аяқталады.
Еске салайық, бұған дейін NASA Айға оралды, бірақ көздегені – Марс екені айтылды. Сарапшы миссияның мәнін түсіндірді.
