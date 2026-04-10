Әріптестерін алдаған: Астанада қайғылы жағдайды сылтау етіп ақша жинаған әйел сотталды
Қылмыстық әрекеттердің салдарынан жәбірленушілерге 2 млн теңгеден астам сомаға шығын келтірілген.
Астана қаласы Байқоңыр ауданының прокуратурасы алаяқтық туралы қылмыстық ісі бойынша мемлекеттік айыптауды қолдады.
Сотталған әйел декреттік демалыста бола отырып, бір жыл бойы өзінің әріптестерін жүйелі түрде жаңылыстырып, отбасында қайғылы оқиғалар орын алды деген жалғанмен, оның ішінде анасының қайтыс болуы және баласының ауыр хәлде екендігі жөнінде көрінеу жалған мәліметтер хабарлап, сол арқылы олардың жанашырлық сезімін тудырған.
Оның сөздеріне сенген және көмек көрсеткісі келген әріптестері, отбасылық мәселелерді шешуге және баланы емдеуге қажет деп ойлап, сотталған әйелге ақша қаражатын аударып отырған.
Жеңілдететін мән-жайларды, атап айтқанда кінәсін мойындауын, шын жүректен өкінуін, келтірілген залалды ішінара өтеуін ескере отырып, сот үкімімен оған 3 жыл мерзімге пробациялық бақылау белгілене отырып, бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.
Үкім заңды күшіне енді.
Қала прокуратурасы материалдық көмек сұрау немесе қаражат жинау жағдайларында сақ болуға және ақпараттың дұрыстығын тексеруге кеңес береді.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Бағаны өсірген компания жауапқа тартылды: Түркістан облысында газ арзандады
- Қазақстан мен Пәкістан білім беру саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
- Ақтөбеде ЦОН-да жалған құжат жасаумен айналысқан ұйымдасқан топ ұсталды
- "12 сағат бойы жауап берген": Ақтауда жоғалған қыздың анасы полицияны айыптады