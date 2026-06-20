Ақтөбеде көлік өртеніп, екі бала мен бір ересек адам қаза тапты
Қаза тапқандардың екеуі – кәмелетке толмаған балалар, тағы бір адам ауруханаға жеткізілді.
Бүгiн 2026, 17:51
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