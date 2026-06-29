Ақтөбе облысында заңсыз балық аулаған 6 адам ұсталды: 17 қап балық тәркіленді
Ерекше қорғалатын табиғи аумақта заңсыз балық аулаған алты адам қолға түсті. Полиция қандай көлемде балық пен құрал-жабдық тәркілегенін оқыңыз.
Ақтөбе облысы Полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ерекше қорғалатын табиғи аумақта заңсыз балық аулау дерегінің жолын кесті.
Ырғыз ауылынан 75 шақырым жерде орналасқан, ерекше қорғалатын табиғи аумаққа жататын «Айкөл» көлінде заңсыз балық аулап жүрген 6 жергілікті тұрғын ұсталды.
Оқиға орнын қарау барысында «УАЗ», ВАЗ-2107 және «УАЗ Патриот» автокөліктері, ұзындығы 100 метрден болатын екі балық аулау торы, екі үрлемелі резеңке қайық, сондай-ақ сазан және шортан тұқымдас балықтар салынған 17 қап тәркіленді, - деп хабарлады облыстық Полиция департаменті.
Тәркіленген автокөліктер аудандық полиция бөлімінің арнайы тұрағына қойылды.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 335-бабы («Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз өндіру») бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Қоршаған ортаға келтірілген залал көлемі уәкілетті органның қорытындысымен айқындалатын болады.
Еске салсақ, ШҚО-да Қызыл кітапқа енген балықтарды аулаған браконьерлер ұсталған еді. Марқакөл және Урунхайка ауылдарында жүргізілген тінту барысында бағалы балық түрлерінің 700 келіден астамы, оның ішінде ускуч пен хариус балығы, сондай-ақ 200 литрден астам ускуч уылдырығы тәркіленді.
Ең оқылған:
- Аптап ыстық және нөсер жаңбыр: Синоптиктер ескерту жасады
- 8,5 млн теңгеге сатқан: Ақтауда алаяқтар зейнеткерді жалғыз баспанасынан айырды
- Маңғыстау тұрғындары шаңды құйынды видеоға түсіріп алды
- Месси гол соғып, Аргентина әлем чемпионатындағы үшінші жеңісіне жетті
- Қазақстанның оңтүстігінде никабқа тыйымды бұзған ондаған адам анықталды