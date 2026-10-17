Ақтауда гүл сататын павильонда екі кондиционер өртенді
Өрт 5 шаршы метр аумақты шарпыған. Зардап шеккендер жоқ.
17 Қазан 2026, 19:52
БӨЛІСУ
17 Қазан 2026, 19:5217 Қазан 2026, 19:52
165Фото: видеодан скриншот
Ақтаудың 9-шағынауданында сауда орталығына жапсарлас орналасқан гүл павильонындағы екі кондиционерден өрт шықты.
Өрт 5 шаршы метр аумақты шарпыған. Төтенше жағдайлар қызметі өртті толық сөндірді. Зардап шеккендер жоқ.
Төтенше жағдайлар министрлігі кондиционерлерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды ескертті.
Мамандардың кеңесі:
- Жабдықтың жарамдылығын және электр сымдарының күйін үнемі тексеріп отырыңыз.
- Электр желісіне шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз.
- Кондиционерді шаң мен кірден уақытылы тазалаңыз.
- Күйік иісі немесе түтін байқалса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Ақауы бар жабдықты пайдаланбаңыз.
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