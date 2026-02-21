АҚШ Тынық мұхитында есірткі тасымалдаған кемеге соққы жасады

Соққы салдарынан үш адам залалсыздандырылды.

Бүгiн 2026, 12:40
Фото: pixabay.com

АҚШ Тынық мұхитының шығыс бөлігінде есірткі саудагерлеріне тиесілі кемеге соққы жасады. Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Оңтүстік қолбасшылығы X әлеуметтік желісінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Барлау деректері кеме Тынық мұхитының шығыс бөлігінде есірткі контрабандасына арналған белгілі бағыттармен жүріп, есірткі тасымалы үшін пайдаланылғанын растады, - делінген қолбасшылықтың парақшасында жарияланған хабарламада.

Соққы нәтижесінде үш адам залалсыздандырылды. АҚШ әскери қызметкерлері зардап шеккен жоқ.

