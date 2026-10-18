АҚШ-та жүк көлігі футбол ойнап жүрген балаларды қағып кетті: қаза тапқандар бар
Полицияның нақтылауынша, жүк көлігінің тізгінінде 34 жастағы әйел болған. Оқиғаға қатысты тергеу жүргізіліп жатқандығы айтылды.
18 Қазан 2026, 08:12
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18 Қазан 2026, 08:1218 Қазан 2026, 08:12
137Фото: Reuters
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