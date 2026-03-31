АҚШ шабуылдарынан кейін Иран қаласының үстінде үлкен от шары пайда болды
Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) кейінірек Иран штаб бастығының кеңесшісінің АҚШ пен Израильдің соққыларында қаза тапқанын растады.
АҚШ әскери шабуылдарынан кейін Иранның Исфахан қаласының үстінде үлкен от шары байқалды. Қала орталығында Иранның ірі әскери базалары, сондай-ақ ядролық нысан орналасқан, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Иран БАҚ-тары Тегеранда жаңа жарылыстар болғанын хабарлады, бұл ел астананың кейбір аудандарында электр қуатының үзілуіне әкеп соқты. Хабарларға сәйкес, Иранның орталығындағы соққылар бірнеше "әскери нысандарға" тиді.
АҚШ әскери қолбасшылары Иранға қарсы операцияда "ілгерілеушілік" болғанын хабарлады. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху әскери мақсаттардың жартысынан көбіне қол жеткізілгенін мәлімдеді.
Біз жарты жолдамыз. Бірақ мен кесте белгілегім келмейді, – деді Нетаньяху.
Иран сейсенбі күні Таяу Шығысқа зымырандар ұшырды. Орталық Израильде әуе шабуылы сиреналары берілді, ал Бней-Брак қаласында адамдар қаза тапты. Израиль армиясы Иран аумағынан кем дегенде үш зымыран шабуылын тіркеді.
Иранның шабуылдары Парсы шығанағы мемлекеттеріне де бағытталған: БАӘ билігі Дубай үстіндегі әуе қауіптерін қадағалағанын мәлімдеді. Қала кем дегенде бес қуатты жарылыс болып, жарақат алғандар туралы хабарланды. Ұстап алынған зымырандардың құлауынан Дубайда төрт адам жарақат алды, ал Кувейт портында мұнай танкері өртенді.
Сауд Арабиясы билігі Иранның бас дипломаты Эр-Риядты "америкалық әскерлерді қуып шығаруға" шақырғаннан кейін бірнеше сағаттан кейін сегіз баллистикалық зымыранды қадағалағанын мәлімдеді.
Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Тегеранның Парсы шығанағына шабуылдары тек АҚШ-тың қатысуына бағытталғанын, тіпті аймақтағы азаматтық нысандарға шабуыл жасалғаннан кейін де мәлімдеді.
Аракчидің Сауд Арабиясына бағытталған пікірлері АҚШ-ты соғысты жалғастыруға шақырып жатқан Парсы шығанағы араб мемлекеттерінің наразылығының артуымен байланысты.
