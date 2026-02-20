АҚШ, Ресей, Қытай арасындағы текетірес: Қазақстан қай позицияны таңдауы керек?
Бұл туралы саясаттанушы әрі шығыстанушы Жанат Момынқұлов тарқатып айтып берді.
Бүгiн 2026, 19:14
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:14Бүгiн 2026, 19:14
192Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Бұл шығарылымда саясаттанушы әрі шығыстанушы Жанат Момынқұлов жаһандық геосаяси өзгерістер аясында Қазақстанның орнын талдайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесіне қатысып, Қазақстан жаңа ұйымның тұрақты мүшесіне айналды. Бұл қадам елдің медиаторлық рөлін күшейте ме, әлде үлкен державалардың саяси ойынына жақындата ма?
Подкастта талқыланған негізгі тақырыптар:
- АҚШ Орталық Азияны қандай стратегиялық аймақ ретінде көреді?
- Бейбітшілік кеңесі БҰҰ-ға балама бола ала ма?
- Қытай–Ресей–АҚШ арасындағы ықпал аймақтары шынымен бөлініп жатыр ма?
- Қазақстанға жаңадан келген АҚШ елшісі Джули Стафт «стратегиялық маңызы бар пайдалы қазбалар – ұлттық қауіпсіздік мәселесі» деді. Бұл нені білдіреді?
- Ресей–Украина соғысы қандай жағдайда тоқтауы мүмкін? Келісімдегі ең ауыр түйіндер қайсы?
- Солтүстік көршіден келетін риторикалық провокациялар нені көздейді?
- АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер: «қысым арқылы келісу» тактикасы ма?
Ең оқылған:
- Абай облысында жол апатынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды
- Алматыда балабақшалар ЖИ платформаларына қосылады
- Астанадағы гимнастшы қыздарға қатысты дау: Министрлік мәлімдеме жасады
- The Telegraph: Бозжыра әлемдегі ең үздік 10 шөлдің қатарына енді
- 1 сәуірден бастап коммуналдық тариф бағасы өзгере ме? – министрлік жауабы