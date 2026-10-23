АҚШ кәсіпқой боксшылардың 2028 жылғы Олимпиадаға қатысуына қатысты маңызды шешім қабылдады
Іріктеудің алғашқы кезеңі 2026 жылғы 5–12 желтоқсан аралығында Луизиана штатындағы Лафайетт қаласында өтеді.
23 Қазан 2026, 08:28
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23 Қазан 2026, 08:2823 Қазан 2026, 08:28
179Фото: pexels.com
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