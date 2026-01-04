АҚШ Кариб теңізі үстіндегі әуе ұшуларына қойылған шектеулерді алып тастайды

АҚШ-тың Венесуэлаға қарсы әскери операциясы басталғаннан кейін енгізілген Кариб теңізі үстіндегі әуе кеңістігінде ұшуға қойылған шектеулер Баку уақытымен таңғы 09:00-де алынып тасталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Report агенттігінің мәліметіне сүйенсек, бұл туралы АҚШ-тың көлік министрі Шон Даффи X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Кариб әуе кеңістігіндегі бастапқы шектеулер шығыс уақытымен түнгі 00:00-де аяқталады, содан кейін рейстер қайта жандана алады, – делінген хабарламада.
Даффи барлық әуе компаниялары бұрын уақытша жабылған аймақта ұшуларды қайта бастау мүмкіндігі туралы алдын ала хабардар етілгенін және қазір рейстер кестесін жаңартып жатқанын атап өтті.
АҚШ көлік министрі жолаушыларды нақты ақпаратты әуе тасымалдаушылардан нақтылап алуға шақырды.