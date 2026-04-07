АҚШ Иранның басты мұнай хабына соққы жасады
Иранда өндірілетін мұнайдың шамамен 90%-ы экспортталатын Харг аралына соққыларды АҚШ пен Израильдің қарулы күштері жасаған.
Иранда өндірілетін мұнайдың шамамен 90%-ы экспортталатын Харг аралында бірнеше жарылыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Mehr агенттігінің мәліметінше, аралға соққыларды АҚШ пен Израильдің қарулы күштері жасаған. Алайда нақты қай нысандардың шабуылға ұшырағаны әзірге нақтыланбады.
Axios басылымы аты-жөні аталмаған америкалық шенеунікке сілтеме жасап, арал аумағында әскери нысандар нысанаға алынғанын жазды.
Осыдан кейін Иранның элиталық әскери құрылымы – Ислам революциясы сақшылары корпусы қатаң мәлімдеме жасады. Онда "егер америкалық армия "қызыл сызықтарды" бұзса, жауап тек өңірмен шектелмейтіні" айтылған.
Айта кетейік, 7 сәуірге қараған түні АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға Ормуз бұғазын ашу үшін берген мерзім аяқталады. Бұған дейін Трамп Иранмен "бір түнде-ақ есеп айырысуға болатынын" айтып, мұндай сценарийдің 7-нен 8 сәуірге қараған түні жүзеге асуы мүмкін екенін мәлімдеген.
- Рекорд орнады: Қазақстан халқының өмірі 8 жасқа ұзарды
- NASA Айға оралды, бірақ көздегені – Марс: Сарапшы миссияның мәнін түсіндірді
- Астанада балалардың көліктерді қиратқаны видеоға түсіп қалды: Кім жауап береді?
- Шығыс Қазақстан облысында 3 адам кәріз құдығында уланып қалды
- Атыраудағы балабақшада балаға шкаф құлаған: Тәрбиешілер жазаланды