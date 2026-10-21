АҚШ электр желілерін жаңғыртуға шамамен 1 млрд доллар бөледі
Қаржы электр инфрақұрылымының сенімділігін арттыруға және электр энергиясының қымбаттауын тежеуге бағытталады.
21 Қазан 2026, 03:40
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21 Қазан 2026, 03:4021 Қазан 2026, 03:40
49Фото: depositphotos.com
АҚШ Энергетика министрлігі электр желілерін жаңғырту және елдің энергетикалық инфрақұрылымының тұрақтылығын арттыру үшін қосымша 967 млн доллар инвестициялайтынын мәлімдеді. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
Министрліктің мәліметінше, қаржыландыру Grid Resilience State and Tribal Formula Grants бағдарламасы аясында бөлінеді. Бағдарлама АҚШ штаттарына, аумақтарына және байырғы халықтардың тайпалық үкіметтеріне электр инфрақұрылымын жақсартуға қолдау көрсетуге бағытталған.
Бөлінетін қаражат электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыруға, энергетикалық инфрақұрылымның тұрақтылығын нығайтуға және электр энергиясына жұмсалатын шығындарды азайтуға бағытталған жобаларды қолдауға мүмкіндік береді.
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