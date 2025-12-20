АҚШ әскери базасында атыс болды

Белгісіз қарулы адам Аризонадағы АҚШ әуе күштерінің базасы Люк әуе күштерінің базасына оқ жаудырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.
Люк әуе күштерінің базасы база аумағында атыс оқиғасы туралы хабарламаға жауап беріп жатыр, - делінген база Facebook-тегі мәлімдемесінде.
Сондай-ақ база қызметкерлеріне өз орындарында қалып, төтенше жағдайлар жөніндегі қызметтердің нұсқауларын орындау тапсырылғаны айтылды.
Ықтимал құрбан немесе атыс жасаушының жеке басы туралы ақпарат жарияланған жоқ.