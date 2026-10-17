Ақордада Камбоджа премьер-министрін қарсы алу рәсімі өтті
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хун Манет ресми делегация мүшелерін таныстырды. Салтанатты рәсімде екі елдің мемлекеттік әнұрандары орындалды.
17 Қазан 2026, 12:44
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17 Қазан 2026, 12:4417 Қазан 2026, 12:44
101Фото: Ақорда
Ақордада елімізге ресми сапармен келген Камбоджа Корольдігінің Премьер-министрі Хун Манетті қарсы алу рәсімі өтті.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Салтанатты іс-шара барысында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Хун Манет бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Президент оркестрі екі елдің әнұрандарын шырқады.
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