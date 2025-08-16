Аляскадағы кездесудің қорытындысы: Путин мен Трамп Украина қақтығысына қатысты шешімдерді жариялады

2025 жылдың 16 тамызына қараған түні Аляскада өткен кездесуде Ресей және Америка көшбасшылары Владимир Путин мен Дональд Трамп журналистер алдына ортақ баспасөз мәслихатына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, президенттер жабық келіссөздердің егжей-тегжейлері туралы айтты.
Ашылу сөзінде Путин Трамппен телефон арқылы сөйлескенін ашық айтып, Ресейдің Трамп әкімшілігінің Украина дағдарысын шешуге көмектесуге ұмтылысын көріп отырғанын айтты.
Ресей мен АҚШ басшыларының диалогы кешігіп қалды, диалогқа көшу, текетірестен алшақтау керек болды, - деді Путин.
Оның айтуынша, Ресей украиндық қақтығысты тоқтатуға және оның ұзақ мерзімді болуына шынайы мүдделі.
Сондай-ақ Ресей басшысы Ресей мен АҚШ-тың бірлескен жұмысы үшін көптеген қызықты салалар бар екенін қосты.
Ресей тарапы Киевтің қақтығысты реттеуде пайда болатын ілгерілеуге кедергі келтірмейді деп күтеді. Путин сондай-ақ Трампқа сұхбаттың құпия реңкі үшін алғыс айтты.
Ресей-АҚШ саммитінде екі тарап нәтижеге назар аударды, - деді Путин.
Ресей Украинаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек деген пікірмен келіседі және бұл бағытта жұмыс істеуге дайын, деді Путин.
Ресей президентінің айтуынша, ресейлік-американдық саммиттер 4 жылдан астам уақыт бойы өткізілмеді, бұл ұзақ уақыт.
Трамппен келіссөздер қорытындысы бойынша Путин Украинадағы қақтығысты тоқтатуға болатынын айтты. Ол Трамппен бүгінгі келісімдер Ресей мен АҚШ арасындағы іскерлік және прагматикалық қарым-қатынастардың бастауы болады деп күтеді.
Ресей мен Алясканы тек Беринг бұғазы бөліп тұр; елдер жақын көрші, деді Путин. Тараптар Ресей мен Америка Құрама Штаттарының қарым-қатынасы «қырғи-қабақ соғыстан» бергі ең төменгі деңгейге дейін, яғни көшбасшылар арасында тікелей байланыс болмаған кезеңде төмендеді деп келісті.
Трамп Мәскеуге келетінін мойындап, шақыруды қызықты деп атады. Америка президенті Путинмен украин мәселесінің «көп тармақтары бойынша» келісе алғанын, бірақ бірқатар мәселелер бойынша әлі келісім болмағанын және келесі жолы Путинмен «өте жақын арада» сөйлесетінін айтты.
Ол тараптардың келісімге келуге «жақсы мүмкіндіктері» бар екенін айтты.
Путин мен Трамптың баспасөз мәслихаты журналистердің сұрақтарына жауапсыз аяқталды, деп хабарлайды РИА Новости тілшісі.
Ресей мен АҚШ парағын ашып, ынтымақтастыққа қайта оралуы керек, - деді Путин.