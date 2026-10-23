«Алтын доп» кімге бұйырады: Кейн, Ямаль және Месси арасындағы тартыс
Әлем футболындағы ең беделді жеке марапаттардың бірі – «Алтын доптың» биылғы иегері жақын күндері анықталады.
Әлем футболындағы ең беделді жеке марапаттардың бірі – «Алтын доптың» биылғы иегері жақын күндері анықталады. Үміткерлер қатарында Харри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе және Лионель Месси бар. Биылғы марапаттау рәсімінің де тарихи ерекшелігі бар, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еуропалық футбол қауымдастықтары одағының (УЕФА) ресми мәліметінше, 2026 жылғы «Алтын доп» сыйлығына 30 футболшы үміткер. Олардың қатарында Харри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе және Лионель Месси бар.
Харри Кейн алғаш рет «Алтын допты» ала ма?
Марапатқа басты үміткерлердің бірі – Германияның «Бавария» клубында ойнайтын Англия құрамасының шабуылшысы Харри Кейн. Ағылшын футболшысы өткен маусымда жоғары нәтижелілігімен ерекшеленді. «Бавария» Германия чемпионаты мен ел кубогын жеңіп алды. Мюнхендік клуб Бундеслига маусымында 122 гол соғып, жаңа рекорд орнатты. Кейннің жеке көрсеткіштері оның марапатқа таласуына негіз болып отыр. Алайда «Алтын допты» анықтағанда тек соғылған голдар ғана емес, командалық жетістіктер де есепке алынады.
Ламин Ямаль тарихтағы ең жас жеңімпаз атана ма?
«Барселонаның» жас жұлдызы Ламин Ямаль да басты үміткерлердің қатарында. 19 жастағы футболшы Испания құрамасымен 2026 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жетті. Енді ол футбол тарихындағы ең беделді жеке марапатты иеленуге таласып жатыр. Егер Ямаль жеңіске жетсе, «Алтын доп» тарихындағы ең жас жеңімпаз атанады. Бұған дейін бұл рекордты 1997 жылы 21 жасында марапат алған бразилиялық Роналдо орнатқан. Жас ойыншының басты артықшылығы – халықаралық аренадағы жетістігі. Дегенмен дауыс беру кезінде оның бүкіл маусымдағы ойыны да бағаланады.
Месси тоғызыншы мәрте жеңіске жете ала ма?
Биылғы үміткерлер тізімінде аргентиналық Лионель Месси де бар. Ол бұған дейін «Алтын допты» сегіз рет жеңіп алған. 39 жастағы футболшы 2023 жылдан бері бұл марапатты иеленген жоқ. Биыл оның тағы бір мәрте үздік атануға мүмкіндігі бар. Алайда ресми үміткерлер тізіміне ену жеңіске кепілдік бермейді. Тағы бір назар аударарлық жайт – Мессидің көп жылғы қарсыласы Криштиану Роналду биылғы 30 үміткердің қатарына енбеді.
ПСЖ-ның бірден он футболшысы үміткер
Биылғы марапаттың тағы бір ерекшелігі – Францияның «Пари Сен-Жермен» клубынан бірден он футболшының тізімге енуі. Олардың арасында Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Витинья және Жуан Невеш бар. Өткен жылы «Алтын допты» ПСЖ шабуылшысы Усман Дембеле жеңіп алған еді. Ол биыл да марапатқа үміткер.
Жеңімпаз қалай анықталады?
«Алтын доптың» иегерін жанкүйерлер емес, халықаралық спорт журналистері анықтайды. Ерлер арасындағы дауыс беруге ФИФА рейтингіндегі үздік 100 елдің әрқайсысынан бір журналист қатысады. Олар 30 үміткердің ішінен он футболшыны таңдап, ұпай береді. Бағалау кезінде үш негізгі көрсеткіш ескеріледі: футболшының жеке ойыны, командасымен жеткен жетістіктері және алаңдағы әрі алаңнан тыс спорттық әдебі. Сондықтан ең көп гол соққан ойыншы міндетті түрде жеңімпаз атанбайды.
«Алтын доп» рәсімі қашан өтеді?
УЕФА-ның ресми ақпаратына сәйкес, 2026 жылғы «Алтын доп» марапаттау рәсімі 26 қазанда Лондондағы London Palladium театрында өтеді. Бұл – 1956 жылы негізі қаланған марапаттың 70 жылдық тарихындағы ерекше оқиға. Салтанатты кеш алғаш рет Франциядан тыс жерде ұйымдастырылады. Лондонның таңдалуы 1956 жылы алғашқы «Алтын допты» жеңіп алған ағылшын футболшысы Стэнли Мэтьюздің құрметіне байланысты. Рәсім Лондон уақытымен 20:00-де, Астана уақытымен 27 қазан күні сағат 01:00-де басталады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әскерге шақырудың жаңа үлгісі енгізіледі
- Шығыс Қазақстан облысында 650-ден астам адам Қазақстан азаматтығынан айырылды
- «10 млн теңге бермесең, көлігіңмен бірге өртейміз»: Шымкентте кәсіпкерді бопсалаған екі ер адам ұсталды
- Балабақшадағы зорлық-зомбылық: Таразда екі жасар баланы ұрған тәрбиеші тергеуге алынды
- Түркі әлемі біріксе, әлемдегі ең ірі экономикалардың қатарына қосыла ала ма?