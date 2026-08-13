Алматының шарықтау дәуірі: 2026 жылы қала қалай әлем назарын аударды
Алматы халықаралық туристік кеңістікте барған сайын кеңінен таныла бастады. Әлемдік медиа қала туралы жазып, шетелдік телеарналар жобаларын түсіріп, ірі фестивальдер мен әлемге танымал артистердің өнер көрсетуі ондаған мың көрерменді жинап жатыр. Бұл туралы қалалық Туризм басқармасының өкілдері айтты.
Сонымен қатар Алматы әлемдік тревел-креаторлардың түсірілім алаңына айналып, олардың миллиондаған аудиториясына қаланы жаңа қырынан танытып келеді.
Халықаралық Vogue журналы Қазақстанды үздік 14 туристік бағыттың қатарына қосып, Алматыға ерекше назар аударды. Жарияланымда қала заманауи қалалық орта, гастрономия мен мәдениетті Іле Алатауының тау көріністерімен үйлестірген мекен ретінде сипатталған. Испанияның Viajar туристік журналы да Алматыны тау бөктерінде орналасқан әлемдегі бес қаланың қатарына енгізіп, қала орталығынан тау шаңғысы жолдарына қысқа уақытта жетуге болатынын атап өтті.
Алматы Оңтүстік Кореяның миллиондаған көрерменіне де таныла түсті. SBS телеарнасының танымал «Менің кішкентай бойдақ жігітім» шоуының арнайы шығарылымында актерлер Пэ Чон Нам, Ли Сон Мин, Ким Сон Гюн және Ким Чон Су қаланың мәдениетімен, ұлттық тағамдарымен және туристік мүмкіндігімен танысты. Бағдарлама Алматыға кореялық саяхатшылардың қызығушылығын арттырды.
Қалада өтетін іс-шаралар да халықаралық деңгейде танылып келеді. Solana Fest 25 мыңнан астам көрермен жинап, бір сахнада Timbaland, Nicole Scherzinger, Keri Hilson, John Newman, Tyga, Busta Rhymes және Flo Rida сынды әлемдік жұлдыздардың басын қосты. The Spirit of Tengri фестиваліне 50 мыңға жуық адам қатысты, ал сахнада Enigma жобасының вокалисі Андру Дональдс өнер көрсетті. First Fest 7 мыңнан астам қонақты жинап, оның хедлайнері бельгиялық диджей Lost Frequencies болды. Әлемдік деңгейдегі тағы бір айтулы оқиға – Cirque du Soleil өнер көрсетуі.
Алматы шетелдік телевизиялық жобалардың да басты кейіпкеріне айналып келеді. Францияның «Pekin Express» шоуы қаланы халықаралық аудиторияға таныстырса, Euronews телеарнасы Алматыны Modern Nomads бағдарламасында көрсетті. Испанияның «Мадридтіктер бүкіл әлемде» жобасы қаланы оның мәдениеті, күнделікті тыныс-тіршілігі және табиғи көріністері арқылы таныстырды.
Осылайша, Алматы бір мезетте бірнеше туристік нарықта халықаралық экран кеңістігіне шығып отыр.
Қаланы ілгерілетудің тағы бір бағыты – әлемдік тревел-креаторлар. Қазақстандық блогер Дастан Мұхамедрахымның шақыруымен Алматыға Instagram желісіндегі жалпы аудиториясы 16,5 млн-ға жуық оқырманды құрайтын Джо Хаттаб (@joe_hattab) пен Джошуа Платильеро (@megaamerican) келді. Олар қаланың туристік мүмкіндігімен танысып, халықаралық аудиториясына арналған жаңа контент әзірлеп жатыр. Сондай-ақ қалаға Instagram желісінде 2,8 млн-нан астам оқырманы бар қытайлық блогер Tao Tao келді.
Алматының халықаралық деңгейдегі іс-шаралары жылдың екінші жартысында да жалғасады. Тамызда қалада Gorillaz, Jack White және The Offspring қатысатын Park Live өтсе, қыркүйекте Enrique Iglesias концерті өтеді. Көпшілік асыға күткен басты оқиғалардың бірі – алдын ала болжам бойынша кемінде 30 мың көрермен жинауы мүмкін YE (Kanye West) концерті.
2026 жылы Алматы халықаралық медиадағы орнын нығайтып, әлемдік артистерді тартып, жаһандық тревел-креаторлар үшін тартымды орталыққа айналып отыр. Қала халықаралық жобалар өтетін алаң ретінде ғана емес, миллиондаған әлеуетті саяхатшының назарын аударатын дербес туристік бренд ретінде де барған сайын кеңінен таныла түсуде.
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