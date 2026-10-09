Алматыдағы SPA-орталықта өрт шықты
Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
9 Қазан 2026, 02:34
БӨЛІСУ
9 Қазан 2026, 02:349 Қазан 2026, 02:34
255Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Алматының Медеу ауданындағы Самал-2 шағын ауданында екі қабатты SPA-орталықтан өрт шықты.
«112» пультіне кешкі уақытта түскен хабарлама бойынша оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері жіберілді. Құтқарушылар келген кезде ғимараттың бірінші қабатындағы бу бөлмесінде өрт болғаны анықталды. Екінші қабатта ашық жалынсыз түтін байқалған.
Өрт сөндірушілер жоғары температураға қарамастан, жалынды жедел сөндірді. Өрттен зардап шеккендер жоқ.
Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- Жаңбыр, көктайғақ, үсік: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
- Сұлтан, Омар, Осман: Түркістан облысында үшем дүниеге келді
- Алматыда 200-ге жуық жеке үй сүріледі: Қай көшелердегі үйлер бұзылады?
- ҚМДБ Қаскелең мешітіндегі жасөспірімдерді ұрып-соғу оқиғасына қатысты мәлімдеме жасады
- ІІМ жеке сәйкестендіру нөмірін өзгертуге қатысты түсініктеме берді