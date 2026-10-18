Алматыда жол бойынан гранаталар мен кесілген мылтық жасырылған орын табылды
Жасырын орыннан қару-жарақ, гранаталар мен түрлі калибрдегі оқ-дәрілер табылды. Полиция қылмыстық іс қозғады.
18 Қазан 2026, 20:24
БӨЛІСУ
18 Қазан 2026, 20:2418 Қазан 2026, 20:24
57Фото: Алматы ПД
Алматыда полицейлер Астраханская көшесіндегі үйлердің бірінің жанындағы жол бойынан жасырылған қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тапты. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады.
Жасырын орын жеке секторда «Қару» жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде анықталған. Оның ішінен кесілген ұңғылы қаруға айналдырылған ТОЗ-25 мылтығы, тапаншаға ұқсас зат және әртүрлі калибрдегі оқ-дәрілер табылды.
Сонымен қатар жарық-дыбыс гранаталарын қоса алғанда, гранаталар мен ықтимал қауіп төндіретін басқа да заттар тәркіленді, – деп мәлімдеді полиция.
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