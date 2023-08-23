Алматыда заңсыз салынған 4 қабатты ғимарат бұзылып жатыр

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алматы қаласы әкімдігі
Фото: Алматы қаласы әкімдігі

Алматыда заңсыз салынған нысан сот шешімімен бұзылып жатыр. Бұл туралы Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ведомствоның мәліметінше, Циолковский көшесі, 2/324 мекенжайында орналасқан ғимарат сот арқылы заңсыз деп танылған. Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің ешқандай рұқсат құжаттарынсыз 4 қабатты нысан тұрғызғаны анықталған.

Осыған байланысты меншік иесіне әкімшілік шаралар қолданылып, іс сотқа жолданған. Ұзаққа созылған сот процестерінің нәтижесінде апелляциялық сот алқасы заңсыз салынған нысанды бұзу туралы шешім шығарды, – деп жазылған хабарламада.

2026 жылғы 23 ақпанда атқарушылық іс Әділет департаменті тарапынан қозғалған. Қазіргі уақытта сот орындаушыларының қатысуымен ғимаратты бұзу жұмыстары басталған.

Ең оқылған:

Наверх