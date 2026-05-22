Алматыда үшем дүниеге келді
Бұған дейін ерлі-зайыптының екі баласы болған. Енді үшемнің дүниеге келуімен отбасы бірден көпбалалы жанұя қатарына қосылды.
Бүгiн 2026, 22:57
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:57Бүгiн 2026, 22:57
139Фото: pixabay
Алматыда 2026 жылдың басынан бері үшінші үшем дүниеге келді. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, №2 перинаталдық орталықта үш қыз бала өмірге келген.
Бұған дейін ерлі-зайыптының екі баласы болған. Енді үшемнің дүниеге келуімен отбасы бірден көпбалалы жанұя қатарына қосылды.
Жаңа туған сәбилердің салмағы 1399, 1694 және 1677 грамм болған.
Дүниеге келгеннен кейін нәрестелер жансақтау бөліміне жатқызылып, үш күн бойы дәрігерлердің бақылауында болды. Оларға қажетті медициналық көмек көрсетілді.
Қазір үш қыздың жағдайы тұрақты. Дәрігерлер сәбилерді анасымен бірге бір палатаға ауыстырған.
Ең оқылған:
- Мал бағып жүрген ұлын іздеп шыққан: БҚО-да адасып кеткен әйел табылды
- Қытай АҚШ-ты Кубаға қысымды тоқтатуға шақырды
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңге болса, кімнің жалақысы өсетіні айтылды
- Алматы облысында жүрген «зебралар» есек болып шықты
- Трамп Ормуз бұғазында кеме қатынасына төлем енгізуге қарсылық білдірді