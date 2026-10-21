Алматыда танымал базарды бұзу жұмыстары басталды
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы Түрксіб ауданының Қайрат шағынауданында орналасқан базардың жалпы аумағы 56 мың шаршы метрден асатын сауда орындарын бұзу жұмыстары басталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұған дейін жүргізілген тексеру барысында «Статус Construction» ЖШС рұқсат құжаттарынсыз жалпы аумағы 56,4 мың шаршы метр болатын сауда орындарын салғаны анықталған.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданып, заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді. Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, басқарма заңсыз нысандарды бұзу туралы талап арызбен Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жүгінген. Осыдан кейін сот талқылаулары өтті.
Алматы қалалық сотының қаулысымен мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың заңсыз нысандарды бұзу туралы шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Іс материалдары шешімді орындау үшін Әділет департаментіне жолданды.
Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысандарды бұзу жұмыстарын өз бетінше бастады.
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