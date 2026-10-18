Алматыда қойма өртенді
Алматыда қоймадағы өрт оқшауланды.
18 Қазан 2026, 08:25
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18 Қазан 2026, 08:2518 Қазан 2026, 08:25
119Фото: скрин
Қойманың ішінде тауарлық-материалдық құндылықтардың көп болуы, жоғарғы температура және ішке кірудің қиындығы өрт сөндіру жұмыстарын күрделендірді.
Өрт оқшауланды. Зардап шеккендер жоқ.
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