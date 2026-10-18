Алматыда қойма өртенді

Алматыда қоймадағы өрт оқшауланды.

18 Қазан 2026, 08:25
АВТОР
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скрин 18 Қазан 2026, 08:25
18 Қазан 2026, 08:25
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Фото: скрин
 
Алматы қаласының Алмалы ауданында, Жамбыл көшесінде екі ярусқа орналастырылған 40 контейнерден жабдықталған қоймада өрт шықты. Өрт екі қабатты әкімшілік ғимаратқа ішінара таралған.

Қойманың ішінде тауарлық-материалдық құндылықтардың көп болуы, жоғарғы температура және ішке кірудің қиындығы өрт сөндіру жұмыстарын күрделендірді.

Өрт оқшауланды. Зардап шеккендер жоқ.

 

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