Алматыда көше атаулары тек қазақ тілінде жазыла бастады ма? – Әкімдік ресми жауап берді
Алматыда көше атауларының тек қазақ тілінде жазыла бастағаны туралы ақпаратқа байланысты әкімдік ресми түсініктеме берді.
Әлеуметтік желі қолданушылары Алматыда көше атаулары тек қазақша жазыла бастағанын байқады. Бұл бұрыннан бар үрдіс пе, әлде жаңашылдық па? Алматы әкімдігі ресми жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы әкімдігінің редакция тілшісіне берген мәліметінше, қаладағы көше атауларын және жол белгілерін тек мемлекеттік тілде жазу жұмыстары 2022 жылдан бастап жүргізіліп келеді.
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына, сондай-ақ 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №94-VII ҚР Заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, жол белгілеріндегі жазулар, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, мемлекеттік тілде жазылады. Алматы қаласында қолданыстағы жол белгілерінің белгіленген пайдалану мерзімі аяқталуына қарай оларды кезең-кезеңімен ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр, – делінген жауапта.
Әкімдік мәліметінше, жаңадан қойылатын жол белгілері мен көше атауларын жоғарыда аталған Заңға сәйкес тек мемлекеттік тілде көрсетіле отырып орнатылады.
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