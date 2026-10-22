Алматыдағы элиталық тұрғын үй кешенінде жарылыс болды: Екі бала зардап шекті
Алматыдағы элиталық тұрғын үй кешенінде газ жарқылдап, екі бала жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматыдағы Esentai City элиталық тұрғын үй кешенінде газ-ауа қоспасы жарқылдады. Екі бала зардап шекті. Алдын ала мәліметтер бойынша, бұған табиғи газдың шығуы себеп болуы мүмкін.
Оқиға 22 қазанда Медеу ауданындағы Қаппаров көшесінде орналасқан үш қабатты тұрғын үйде болған.
Алматы қаласының әкімдігі бұл оқиғаны растады.
«22 қазанда Алматы қаласының Медеу ауданындағы Қаппаров көшесінде орналасқан үш қабатты тұрғын үйде газ-ауа қоспасының жарқылы орын алып, артынша жану болған жоқ. Алдын ала мәліметтер бойынша, бұған табиғи газдың шығуы себеп болуы мүмкін. Оқиға салдарынан екі кәмелетке толмаған бала жеңіл жарақат алды. Медициналық тексеруден өтіп, қажетті көмек көрсетілгеннен кейін олар үйлеріне жіберілді. Балаларды ауруханаға жатқызу қажет болған жоқ. Қазіргі уақытта жауапты қызметтер оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтап жатыр», – деп хабарлады әкімдіктен.
Газдың шығуы себебі қандай?
Алдын ала мәліметтер бойынша, бұған табиғи газдың шығуы себеп болуы мүмкін.
Табиғи газ шыққан кезде, әсіресе желдету жүйесі жеткіліксіз болса, жабық кеңістікте жиналуға бейім келеді. Оның ауадағы шоғырлануы белгілі бір деңгейге жеткенде, қоспаның тұтануы үшін электр жабдығынан немесе басқа да тұтану көзінен шыққан кішкентай ұшқынның өзі жеткілікті болуы мүмкін.
Табиғи газ ауадан жеңіл болғандықтан, әдетте жоғары көтеріледі. Соған байланысты, егер газ шығуы шынымен де жертөледе орын алса, мамандар оның қай жерден шыққанын және газ-ауа қоспасының қалай пайда болғанын анықтауы тиіс.
Жарқыл артынша өртке ұласпай-ақ орын алуы мүмкін. Бұл қоспаның қысқамерзімді тұтануы міндетті түрде ұзақ жанумен қатар жүрмейтінін білдіреді.
Әзірге мамандар ықтимал газ шығу көзін және тұтану нүктесінің қайда болғанын анықтаған жоқ.
Газ жабдықтарының жағдайы, ғимараттың зақымдануы және тұрғындарды эвакуациялау қажеттілігі туралы ресми мәліметтер әлі түскен жоқ.
Оқиғаның мән-жайы анықталуда.
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