Алматыда бір бөлмелі пәтерге 990 адамды тіркеген тұрғын сотталды
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды заңсыз тіркеудің жолын кесті.
Бүгiн 2026, 13:07
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Бүгiн 2026, 13:07Бүгiн 2026, 13:07
106Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Қала прокуратурасы көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруда.
Тексеру нәтижелері бойынша Наурызбай ауданында тұратын пәтер иесінің сыйақыға 990 адамды олардың нақты сол жерде тұруынсыз, бірбөлмелі пәтерге тіркеу арқылы ұйымдастырған заңсыз көші-қон фактісі анықталды.
Наурызбай ауданының прокуратурасы ҚР ҚК-нің 394-бабымен (заңсыз көші-қонды ұйымдастыру) тіркеген қылмыстық іс бойынша сот «Резеңке пәтердің» иесіне қатысты айыптау үкімін шығарып, 1 жылға бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындады.
Қала прокуратурасы қылмыстық және әкімшілік жауаптылықты болдырмау мақсатында көші-қон заңнамасын сақтау қажеттігі туралы ескертеді.
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