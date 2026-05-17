Алматы тауларында жарақат алған қытайлық турист құтқарылды
Құтқарушылар оған көмектесіп, медицина қызметкерлеріне тапсырды.
Бүгiн 2026, 22:27
Фото: pixabay
Үлкен Алматы көлінің маңындағы тауларда құтқарушылар шетелдік туристке көмек көрсетті. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Қытайдан келген 36 жастағы ер адам шамамен 2500 метр биіктікте тізесінен жарақат алып, құтқарушылардан көмек сұрады. Оқиға орнына Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары мен Апаттар медицинасы орталығының тобы жіберілді.
Берілген геолокацияны пайдаланып, құтқарушылар туристі тез тауып, қиын таулы жерде оған жетті. Олар оған алғашқы медициналық көмек көрсетті, қауіпсіз түсуді ұйымдастырды және медицина қызметкерлеріне тапсырды.
